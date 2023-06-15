Путин открыл новый участок федеральной трассы М-4 в Ростовской области

Президент РФ Владимир Путин в четверг, 15 июня, по видеосвязи дал старт движению на участке трассы М-4 «Дон». Теперь движение пойдет в обход города-спутника Ростова Аксая, а также Краснодара.

Строительство было завершено на 18 месяцев раньше. В ходе прокладки трассы был построен мост через реку Дон с двумя полосами движения в каждом направлении.

В ходе церемонии открытия глава государства назвал открывающиеся участки трассы «современными, более удобными, скоростными магистралями» и отдельно высоко оценил труд всех, кто работал над проектом.

Всего на новой магистрали возведено пять мостов, восемь путепроводов, три развязки. Эти дорожные объекты были возведены менее чем за 3 года.

«Трасса „Дон“ является одним из основным маршрутов на Черноморское побережье и главной артерией выхода в новые регионы. Основные грузы в новые территории сегодня идут по этой трассе», — отметил в ходе церемонии заместитель председателя Правительства РФ Марат Хуснуллин.

Высокую социально-экономическую значимость проекта отметил с площадки Петербургского международного экономического форума губернатор Ростовской области Василий Голубев.

«Обход Аксая, с сегодняшним запуском, — это уже 88% Ростовского транспортного кольца. В 2026 году мы планируем это кольцо замкнуть и создать новые условия для взаимодействия с нашими новыми территориями. Ростов называют ворота Кавказа. И теперь эти ворота стали комфортнее, доступнее. В непосредственной близости от дороги находятся 17 муниципальных образований Ростовской области, это почти 2,5 миллиона жителей, которые будут иметь возможность ехать и на север, и на юг», — сказал глава региона.