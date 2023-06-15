Росимущество и «Россети» договорились о сотрудничестве в области цифровых сервисов
Росимущество и «Россети» договорились о сотрудничестве в области использования цифровых сервисов. Соглашение подписано в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
Как заявили в пресс-службе электросетевой компании, документ призван повысить эффективность управления объектами недвижимости, находящимися в федеральной собственности, а также перевести в электронный вид взаимодействие Росимущества и «Россетей».
Соглашение касается использования сервиса «Личный кабинет Заявителя/Арендатора», который является частью государственной информационной системы «Федеральное имущество онлайн», запущенной в 2022 году на платформе «ГосТех».
В «Личном кабинете» пользователи могут подать заявления об аренде земельных участков, подписывать и направлять на регистрацию договоры аренды и купли-продажи, соглашения об установлении сервитутов. Кроме того, сервис позволяет в режиме онлайн получать информацию о текущих начислениях по заключенным договорам, вести взаиморасчеты и реагировать на запросы арендаторов.
По словам гендиректора «Россетей» Андрея Рюмина, для компании важно, что «доступ к новым сервисам позволяет максимально быстро и эффективно решать вопросы по находящемуся в федеральной собственности имуществу».
Руководитель Росимущества Вадим Яковенко добавил, что эффективность использования федерального имущества повысится, а сама процедура станет максимально прозрачной.