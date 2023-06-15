Транспортно-логистический центр построят на севере Благовещенска

Новый транспортно-логистический центр, который будет обрабатывать перевозки из России, Китая и стран СНГ, планируют запустить в Благовещенске к 2029. Он сможет обрабатывать до 8 тыс. вагонов ежегодно и хранить 5,2 т груза, сообщает пресс-служба инвестиционного портала Амурской области в четверг, 15 июня.

«Новый инвестиционный проект позволит увести транспортные потоки из центра города на окраину. Таким образом мы уменьшим нагрузку на автомобильные дороги и увеличим обработку грузов, которые идут от международного моста и Транссиба», — сказал глава Приамурья Василий Орлов, его цитату приводит ИА PriamurMedia.

Предстоящей осенью начнется строительство первой очереди центра, а в полную силу он заработает к 2029 году. Объект планируется возвести на северной окраине Благовещенска, но точное его расположение пока неизвестно, пояснили Амурской службе новостей в пресс-службе инвестпортала.

Российский инвестор, которым является компания «Карго Линк» вложит в проект более 500 млн рублей. В планах построить дополнительный железнодорожный тупик, специализированные склады, временный бетонный завод, собственную подстанцию и котельную. Доставка из нового ТЛЦ будет работать круглосуточно.

Ранее в июне сообщалось, что в Благовещенске началась подготовка к строительству школы с бассейном. Объект возведут в Северном микрорайоне города, он будет рассчитана на 1,2 тыс. мест.