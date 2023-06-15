АвтоВАЗ планирует выпускать новый седан в Санкт-Петербурге

Российский производитель АвтоВАЗ поделился планами начать производство седана D-класса на заводе в Петербурге, где в ближайшие дни с конвейера сойдет кроссовер Lada X-Cross 5. Об этом 15 июня в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) сообщил агентству ТАСС источник, близкий к компании.

«Сейчас к запуску готовится первая модель завода ― кроссовер Lada X-Cross 5. Это модель в классе С, дальше планируем выпускать модель D, седан», ― сообщил собеседник.

Перспективным проектом бейдж-инжиниринга АвтоВАЗа может стать седан FAW Bestune B70, ранее замеченный в камуфляже на территории завода в Тольятти. Седаны FAW оснащаются 1,5- и 2-литровыми двигателями мощностью 160 и 217 л.с. соответственно в паре с 7-ступенчатым роботом или 6-ступенчатой автоматической трансмиссией Aisin на выбор.

15 мая президент АвтоВАЗа Максим Соколов заявил, что универсал повышенной вместимости (MPV) Lada Largus может вновь вернуться на конвейер в Тольятти уже в сентябре этого года.