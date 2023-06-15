Воду в домах трех поселков на Ставрополье отключили из-за паводка

В Ставропольском крае в Минераловодском округе жители трех поселков остались без централизованного водоснабжения. Новотерском, Змейке и Бородыновке воды нет в жилищах более 1,6 тыс. человек.

Причина — паводок и селевые потоки, из-за которых вода в реке Юце стала слишком мутной. Река является источником водозабора. После июньских ливней в верховьях русла реки сильно изменилось качество исходной воды, которая поступает на обработку через водозабор и фильтрованную станцию.

Работы по очистке воды проводят на гидротехнических и водозаборных сооружениях специалисты производственно-технического подразделения филиала ГУП СК «Ставрополькрайводоканал» — «Кавминводоканал». Проводится постоянный контроль качества воды, сообщает NewsTracker со ссылкой на ресурсоснабжающую организацию.

После того, как вода станет чище, насосную станцию и комплекс очистных сооружений вновь запустят. По данным главы администрации Минераловодского округа Вячеслава Сергиенко, в поселки организовали подвоз чистой воды.

Ранее, 14 июня, штормовое предупреждение объявили в Ставропольском крае в связи с ухудшением погодных условий. В регионе идут дожди и сильный ветер. Вплоть до 17 июня осадки будут сопровождаться грозами и градом. Скорость ветра составит до 23 м/с.