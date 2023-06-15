Экс-глава МИД Австрии назвала Путина серьезным мировым лидером

Экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль считает президента России Владимира Путина серьезным лидером и уважает его за это. Об этом она заявила в четверг, 15 июня, на полях Петербургского международного экономического форума.



«Я думаю, у него есть все необходимые компетенции для того, чтобы быть очень серьезным лидером», — приводят ее слова ТАСС.



По мнению экс-главы МИД, чтобы управлять такой большой страной в течение 23 лет, человек должен обладать определенными качествами, поэтому российский лидер вызывает у нее уважение.



«Потому что, чем выше вы поднимаетесь, тем меньше кислорода остается в воздухе. Чтобы дышать на такой высоте, чтобы справляться с интригами, завистью и враждой, нужно обладать очень хорошим знанием человеческой природы и потребностей человека. Этим качеством он однозначно обладает», — добавила она.



Кнайсль считает, что Путин поддерживает все эти механизмы на ходу.

Отвечая на вопрос, поддерживает ли она Путина как лидера РФ, политик сказала: «Видите ли, выбирать своего лидера — дело россиян. А я не россиянка».



Ранее, в этот день, на форуме Кнайсль отметила, что Европа поступает неразумно, поставляя Украине танки и другую военную технику, а не работает над переговорами.

ПМЭФ-2023 проходит с 14–17 июня в Санкт-Петербурге. На пленарном заседании 16 июня выступит президент России Владимир Путин.