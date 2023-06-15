Кинотеатр «Факел» в Москве откроется после капитального ремонта

После капитального ремонта 18 июня откроет двери для посетителей столичный кинотеатр «Факел», сообщил 15 июня портал мэра и правительства Москвы.

«Факел» открыли в 1958 году на первом этаже жилого дома на шоссе Энтузиастов.

«В 1990-е и 2000-е годы, как и многие другие кинотеатры, он успел побывать чайханой, цветочным магазином и кофейней», — отмечается в сообщении.

Кинотеатр вошел в структуру «Москино» в 2006 году и вернулся к кинопоказам. В его стенах проводили творческие встречи с режиссерами, актерами и кинокритиками. Но в результате реконструкций в здании работал только один зрительный зал.

Во время капитального ремонта «Факелу» вернули второй зал, предусмотренный изначальным проектом. Теперь в помещениях с обновленной звукоизоляцией смогут разместиться 63 и 69 зрителей.

В ходе капитального ремонта специалисты обновили кинотехнологическое оборудование, системы электроснабжения и отопления. В холле появилась кассовая стойка и кафе.

«Теперь «Факел» — это современное культурное пространство», — подчеркнули столичные власти.

В день открытия кинотеатра профессиональный праздник будут отмечать российские медики. Врачи, которые борются с болезнями крови, расскажут о проблеме донорства костного мозга. Специальным гостем первого дня работы кинотеатра станет блогер Артем Алискеров, поборовший лейкоз. Встреча с медиками начнется в 14:30. Попасть на нее можно бесплатно, по регистрации на сайте «Москино».

Также состоится специальный показ фильма «Доктор» режиссера Артема Темникова с Сергеем Пускепалисом в главной роли.

Летние кинотеатры под открытым небом открылись 9 июня в восьми столичных парках. Для посещения необходима предварительная регистрация на сайтах зон отдыха.