Гросси показали повреждения от ударов американских гаубиц на ЗАЭС

Делегации Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) во главе с генеральным директором Рафаэлем Гросси в ходе визита на Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС) продемонстрировали повреждения от ударов американскими гаубицами М777. Об этом в четверг, 16 июня, сообщил корреспондент «Известий» Дмитрий Астрахань.

После осушения брызгальных бассейнов (часть системы охлаждения ядерного топлива) Гросси продемонстрировали трубу, извлеченную со дна. На ней были обнаружены повреждения осколками снарядов гаубицы М777.

При этом, по словам корреспондента, гидроизоляция не пострадала, опасности потери воды пока нет.

В этот же день советник генерального директора концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа назвал заявления о том, что Россия якобы сама совершила обстрел Каховской гидроэлектростанции (ГЭС), являются патологической ложью. Он также добавил, что на сегодняшний день главной угрозой ядерной безопасности является киевский режим.

Днем ранее Гросси отложил свой визит на ЗАЭС, намеченный на 14 июня, чтобы дать украинской стороне больше времени на подготовку условий для безопасной ротации экспертов организации.

В тот же день врио главы Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что восстановить энергетическую инфраструктуру ЗАЭС можно за 1–1,5 месяца. Он добавил, что у властей региона нет проблем в быстром восстановлении инфраструктуры. Потребители энергии у станции есть.

Также 14 июня глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова сообщила, что на Запорожской АЭС не зафиксировано превышений нормативов радиации.

Ранее, 9 июня, Россия уведомила МАГАТЭ о том, что распределительное устройство Запорожской ТЭС, прежде связанное с ЗАЭС, подверглось ударам дронов-камикадзе. Эксперты агентства намерены дать независимую оценку этой информации.

В ночь на 6 июня произошел прорыв дамбы Каховской ГЭС, это привело к неконтролируемому сбросу воды. В результате десятки населенных пунктов, в том числе Херсон и Новую Каховку, почти полностью затопило.

В тот же день Гросси сказал, что непосредственного риска для безопасности Запорожской АЭС на фоне ситуации с Каховской ГЭС нет.

Запорожская АЭС — самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. Объект перешел под контроль России по итогам референдума о воссоединении Запорожской области с Российской Федерацией. С начала сентября 2022 года электростанция находится под наблюдением сотрудников МАГАТЭ.