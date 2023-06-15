Детская шалость стала причиной крупного пожара под Ижевском

Крупный пожар произошел в деревне Лолошур-Возжи в Граховском районе Удмуртии. Причиной возгорания стала игра девятилетнего мальчика с зажигалкой.

Как сообщает ИА «Сусанин» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по республике, когда водитель отдельного поста прибыл на место пожара, открытым пламенем горели надворные постройки на территории двух хозяйств и двухквартирного дома.

Узнав, что в одной из квартир может находиться человек, мужчина разбил окно, проник внутрь и обнаружил там спящего хозяина жилища. Его удалось спасти.

До приезда огнеборцев с возгоранием боролись местные жители и добровольцы. Однако пламя охватило частные постройки мгновенно, поскольку пожар возник в сарае с сеном. К тому же стояла сухая ветреная погода, способствующая распространению возгорания.

Позже выяснилось, что причиной случившегося стала игра мальчика с зажигалкой. В одной из квартир проживала семья с четырьмя детьми. Мать ушла за младшими детьми в детский сад, а самый старший ребенок остался с отцом, который уснул. Чтобы развлечь себя, мальчик решил поиграть с огнем в сарае. Когда сено вспыхнуло, он попытался потушить его водой из бани, а затем побежал за помощью к соседям.

Udm-info.ru уточняет, что в результате пожара повреждена стена трехквартирного жилого дома и бани. Хозяйственные постройки полностью сгорели. Площадь пожара составила 46 кв. м.

Ранее, 29 мая, сообщалось, что в Пермском крае семимесячный ребенок сгорел в коляске, предположительно из-за того, что одеяло поджег старший брат. Трехлетний мальчик, по предварительным данным, играл с зажигалкой.