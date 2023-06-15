Роснефть и Минэкономразвития подписали соглашение о сотрудничестве

Минэкономразвития продолжит поддерживать внешнеэкономическую деятельность «Роснефти» за рубежом. Данное положение содержится в соглашении о сотрудничестве, заключенном в рамках XXVI Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Документ также предполагает, что стороны продолжат взаимодействие таким направлениям, как проработка инициатив по совершенствованию тарифно-таможенной политики и регулированию инвестиционной деятельности субъектов естественных монополий, а также определение мер по противодействию санкциям Запада.

В соответствии с условиями соглашения стороны также планируют сотрудничать в области климатической повестки.

Подписи под документом поставили главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин и министр экономического развития РФ Максим Решетников.