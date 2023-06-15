В Якутске задержали автоледи в наркотическом опьянении

Автомобилистку в состоянии наркотического опьянения задержали возле лесного массива в Якутске, сообщает пресс-служба управления Росгвардии по Республике Саха в четверг, 15 июня.

Инцидент произошел накануне вечером. Во время патрулирования сотрудники силового ведомства обратили внимание на припаркованную в лесу машину Toyota Crown. За рублем иномарки находилась 36-летняя уроженка Якутска, пишет ИА YakutiaMedia.

При проверке выяснилось, что автоледи находится в состоянии опьянения, при этом запах алкоголя отсутствовал. Росгвардейцы заподозрили, что якутянка употребила наркотические или психотропные вещества.

К месту задержания прибыл оперуполномоченный отдела наркоконтроля МВД «Якутское». Он обнаружил и изъял у женщины полиэтиленовый пакет с порошкообразным веществом белого цвета. Злоумышленницу доставили в дежурную часть для дальнейшего разбирательства, отмечает ИА SakhaNews.

Ранее в июне сообщалось, что в аэропорту Шереметьево в Москве пассажир проглотил пакет с наркотиком и умер на глазах у сотрудников таможенной службы.