В Совфеде призвали не ждать честного ведения военных действий от Украины

Зампред комитета Совфеда по международным делам Андрей Климов 15 июня в беседе с «Известиями» призвал не ждать от Украины честности в ведении военных действий.

Ранее в этот день советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк сообщил, что план властей страны включает в себя уничтожение максимального числа мобилизованных россиян.

«Про честность применительно к этим людям говорить нельзя. И не только в отношении военных действий, а в отношении всего: бизнеса, в отношении людей, национальностей, религии, культуры. Они служат империей лжи, поэтому честности у них не может быть по определению», — сказал Климов.

Сенатор добавил, что такими заявлениями Украина хочет посеять среди россиян панические настроения.

«Действительно, они пытаются уничтожать нашу технику. Действительно, они кроме нашей техники активно уничтожают гражданские объекты. Действительно, они пытаются посеять в нас панические настроения. Действительно, над этим им помогают работать огромные, так сказать, центры этой самой империи лжи», — заключил он.

В мае руководитель Главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что Вооруженные силы Украины будут «убивать русских в любой точке мира до полной победы» Киева.

Постпред РФ при ООН Василий Небензя отметил, что такие высказывания являются проявлением русофобии и подстрекательством к насилию по национальному признаку.

Комментируя ряд русофобских высказываний Буданова, в том числе заявление о причастности ГУР к терактам против ряда медийных лиц в России, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва решительно осуждает подобные действия. По его словам, всё это является прямым подтверждением того, что киевский режим не просто спонсирует террористическую активность, а является ее организатором.

Также представитель Кремля отметил, что слова Буданова лишний раз подтвердили правильность решения президента РФ Владимира Путина начать специальную военную операцию.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.