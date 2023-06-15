Реклама
Прямой эфир
Авто
Бывший завод Volkswagen в Калуге заработает до конца года
Армия
ВКС России нанесли удары по местам производства БПЛА на Украине
Спорт
Новым поставщиком формы сборных России по футболу стала компания Jogel
Общество
Путин заявил о восстановлении 6,2 тыс. км федеральных дорог в РФ в 2022 году
Общество
МВД объявило в розыск бывшего мундепа Брюханову
Политика
В Кремле заявили об отсутствии позитивных перспектив по зерновой сделке
Мир
КНДР запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря
Общество
Суд оштрафовал Гребенщикова на 50 тыс. рублей за дискредитацию ВС РФ
Политика
В Совфеде призвали не ждать честного ведения военных действий от Украины
Армия
Лепс и Басков объявили о награде в 1 млн рублей за уничтоженный танк Leopard
Общество
Путин дал старт движению на участке трассы М-4 «Дон» по обходу Аксая и Краснодара
Мир
Захарова заявила об отказе Украины проводить переговоры в угоду Западу
Сюжет:

Глава Росприроднадзора рассказала о влиянии туризма на экологию регионов

Глава Росприроднадзора Радионова на ПМЭФ рассказала, как турпоток сказывается на экологии регионов России
0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Глава Росприроднадзора Светлана Радионова 15 июня в студии «Известий» на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) рассказала о влиянии туризма на экологию регионов России.

«Есть такой экологический туризм <...> он самый востребованный, когда люди едут в красивое место и хотят красивые фотографии <...> А есть экстремальный туризм, такой тоже присутствует. Я была на Акташе, [это] единственный источник загрязняющих веществ в горном Алтае. Так туда тоже едут туристы неподготовленные», — сказала она.

Радионова отметила, что все регионы отличающиеся особой красотой и богатством и, конечно, готовятся к приему туристов, однако нагрузка на субъекты колоссальная.

«Мы считаем, что любое место родины должно быть доступно для каждого человека, живущего в нашей стране. Но при этом регионы, конечно, должны готовиться еще больше и больше», — подчеркнула глава Росприроднадзора.

Она также добавила, что туристы должны вести себя ответственно и не наносить вред окружающей среде.

«Для вот этих красивых фотографий, для рассказов будущему поколению, что вы были на этом месте, наверное, каждый должен еще [продемонстрировать] ответственное поведение, потому что при безответственном поведении вы не получите нормального туристического движения», — резюмировала Радионова.

Точные воды: средства для охраны природы хотят направить на канализацию
Чистоту каких рек поможет сохранить эта мера

В сентябре прошлого года президент России Владимир Путин призвал возродить курортную зону на Каспии, а также активнее использовать потенциал Приморья, Черного, Балтийского и Азовского морей. Он обратил внимание, что путешествия должны оставаться доступными для россиян с разным уровнем дохода.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023