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В МГУ объяснили затягивание членами НАТО вопроса о присоединении Швеции

Политолог Фененко: НАТО медлит с принятием Швеции из-за страха перед Россией
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Фото: Global Look Press/IMAGO/Markku Ulander
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Страны НАТО опасаются, что принятие в альянс Швеции может спровоцировать Россию на жесткие действия. Об этом 15 июня «Известиям» заявил доктор политических наук, доцент факультета мировой политики МГУ Алексей Фененко.

Таким образом он отреагировал на заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга о том, что гарантии вступления Швеции в Североатлантический альянс в июле на саммите в Вильнюсе отсутствуют.

«Главная причина, конечно, в противодействии Турции, потому что для вступления в НАТО нужен консенсус. [Также] могут быть опасения некоторых европейских стран нагнетать напряженность в Балтийском море. Поскольку для России это будет означать очень серьезную ситуацию — вступление и Финляндии, и Швеции одновременно в Североатлантический альянс. По сути, это может подтолкнуть Россию, как они опасаются, к каким-то жестким действием. Поэтому окно возможностей они пытаются для себя сохранить», — сказал Фененко.

При этом политолог отметил, что рано или поздно Швеция всё же присоединится к Североатлантическому альянсу.

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14 июня стало известно, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ждет от Швеции того, что она применит на практике антитеррористические законы, от этого зависит одобрение Анкарой заявки Стокгольма в НАТО.

Днем ранее политический аналитик Александр Асафов заявил, что вступление Швеции в НАТО может быть вопросом политического торга. Эксперт предположил, что Эрдоган выдвигает ряд условий для одобрения заявки государства.

4 июня Столтенберг сообщил, что Швеция выполнила требования Турции в рамках трехстороннего меморандума и имеет право на вступление в Североатлантический альянс. Он напомнил о новых поправках в конституцию королевства, снятии эмбарго на оружие и об усилении сотрудничества в борьбе с терроризмом, в том числе против Рабочей партии Курдистана.

Турция блокировала процесс рассмотрения заявок Швеции на вступление в альянс, однако 29 июня 2022 года Анкара, Хельсинки и Стокгольм подписали меморандум в области безопасности, в котором, по заверению Столтенберга, учитываются все опасения Турции, связанные с борьбой с терроризмом.

Финляндия и Швеция официально подали заявки на вступление в НАТО в мае 2022 года. Финляндия стала членом альянса весной 2023 года.

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