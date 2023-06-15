Обвиняемый в шпионаже гражданин Украины заключен под стражу в Брянске

Гражданин Украины арестован в Брянске по обвинению в шпионаже за сбор сведений, составляющих гостайну. Об этом сообщила Объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции Брянской области 15 июня.

По данным следствия, обвиняемый прибыл в город Клинцы Брянской области, где собрал и незаконно передал своему связному сведения, составляющие государственную тайну. Впоследствии он планировал передать их в Службу безопасности Украины (СБУ).

«Постановлением Советского районного суда Брянска обвиняемому была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца», — говорится в сообщении Telegram-канала судов общей юрисдикции.

Таким образом, задержанный будет находиться там до 12 августа 2023 года.

До этого, 13 июня, сотрудники ФСБ задержали экс-работников ОПК по делу о шпионаже для разведки Украины. По данным ведомства, двое российских граждан оказались агентами Главного управления разведки украинского министерства обороны. Они подозреваются в передаче технической документации и образцов изделий военного назначения, применяемых при создании вооружений и военной техники.