Путин дал старт движению на участке трассы М-4 «Дон» по обходу Аксая и Краснодара

Президент РФ Владимир Путин в четверг, 15 июня, по видеосвязи дал старт движению на участке трассы М-4 «Дон» по обходу Аксая в Ростовской области, а также по обходу Краснодара. Об этом сообщается на сайте Кремля.

«Глава государства в режиме видеоконференции принял участие в церемонии запуска автомобильного движения на обходе города Аксая в Ростовской области и дальнем западном обходе города Краснодара в Краснодарском крае», — говорится в сообщении.

Отмечается, что строительство и реконструкция восточного обхода Аксая протяженностью в 65 км и западного обхода Краснодара длинной в 51 км завершилось раньше установленных сроков.

На церемонии президент отметил, что открытие эти участков трассы разгрузит подъезды к Ростову-на-Дону и Краснодару, улучшит экологическую ситуацию в городах, а также положительно повлияет на социально-экономическое развитие этих регионов РФ.

«Эти современные, более удобные скоростные магистрали запущены со значительным опережением графиков и теперь будут служить людям, работать на рост экономики и повышение качества жизни, <…> в целом ощутимо повысят транспортный, промышленный, аграрный, экономический потенциал регионов юга России», — сказал российский лидер.

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