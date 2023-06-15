Беглов рассказал о запуске производства автомобилей в Санкт-Петербурге

Санкт-Петербургу удалось выйти из непростой ситуации в автомобильной промышленности, заявил губернатор города Александр Беглов в студии «Известий» на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) 15 июня.

Он отметил, что на днях будет запущен конвейер по производству легковых автомобилей на заводе «Lada Санкт-Петербург».

«Хороший проект. Это [бывшая] площадка Nissan. Она начинает уже работать», — уточнил губернатор.

Кроме того, по словам Беглова, в 2024 году на заводе, ранее принадлежавшем Toyota, будет запущено производство грузовых автомобилей отечественного производства, а в 2026 — электрических. Управляющая компания предприятия — «Обуховский завод» (входит в концерн «Алмаз-Антей»).

«Что касается [завода] Hyundai —сейчас ведем переговоры, у нас есть наработки, в ближайшее время можем рассказать нашим жителям города, что будет на этом предприятии», — заключил он.

В конце марта состоялась сделка по продаже российских активов Toyota. Как рассказал вице-премьер, глава Минпромторга РФ Денис Мантуров 13 июня российские активы японской компании были проданы ФГУП «НАМИ» без опциона на обратный выкуп.

12 мая Мантуров рассказал журналистам, что южнокорейский автоконцерн Hyundai сообщил о намерении продать завод в Санкт-Петербурге.