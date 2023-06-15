Военный эксперт объяснил схему поставок Японией снарядов Украине

Европейские склады с оружием почти пусты, а Япония используется западными странами, чтобы иметь возможность снабжать Украину вооружениями. Такое мнение в четверг, 15 июня, в беседе с «Известиями» выразил военный эксперт Владислав Шурыгин.

«Снаряды заканчиваются. Европейские склады фактически пусты, там остается только неприкосновенный запас для своих армий. Производство снарядов очень медленное. Поэтому начинают выгребать все альтернативные источники. В этом случае Япония как хитрая прокладка будет официально поставлять снаряды США, а те уже будут со своих складов отдавать на фронт. Потому что официальная Конституция Японии запрещает ей участие в таких комбинациях и поставку вооружений воюющим сторонам», — сказал Шурыгин.

Ранее газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила, что Япония рассматривает возможность передачи США снарядов для контрнаступления Украины. Как отмечалось, Токио рассчитывает направить Вашингтону снаряды калибра 155 мм в рамках подписанного в 2016 году двустороннего соглашения, согласно которому страны могут производить обмен боеприпасами.

Ранее, 9 июня, посол Японии Тоёхиса Кодзуки был вызван в МИД РФ в связи с решением Токио о начале поставок военной техники на Украину. Как подчеркнули российские дипломаты, администрация премьер-министра Японии Фумио Кисиды, решив поставлять оружие Украине, должна быть готова разделить ответственность за гибель мирного населения, в том числе в приграничных областях России.

О решении Японии передать Украине 100 единиц военной техники стало известно 24 мая после встречи посла Украины Сергея Корсунского и японского главы минобороны Тоширо Ино. Отмечалось, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) получат вездеходы, погрузочные машины и грузовики. Также силам ВСУ передадут 30 тыс. продовольственных пайков.

2 июня агентство Reuters сообщило, что, несмотря на запрет экспорта военных товаров из Японии, США нашли способ, как наладить поставки тротила для 155-миллиметровых артиллерийских снарядов, которые Вашингтон намерен поставлять Киеву.

Отмечалось, что официальный Токио во время встречи с американским министром обороны Ллойдом Остином заявил, что разрешит продажу промышленного тротила, поскольку взрывчатое вещество предназначено не только для военного использования, сообщил источник.

21 мая в офисе президента Украины Владимира Зеленского по итогам его переговоров с Кисидой на саммите G7 в Хиросиме сообщали, что совокупный объем финансовой помощи, который Токио выделил Киеву, составляет $7,6 млрд.