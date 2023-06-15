Реклама
Прямой эфир
Общество
Орешкин сообщил о возвращении в РФ уже половины из уехавших осенью жителей
Экономика
Банк «РОССИЯ» в рамках ПМЭФ заключил соглашение с Росагролизингом
Наука и техника
Авиакомпания «Якутия» может получить самолеты Ту-214
Общество
Путин заявил о восстановлении 6,2 тыс. км федеральных дорог в РФ в 2022 году
Общество
МВД объявило в розыск бывшего мундепа Брюханову
Политика
В Кремле заявили об отсутствии позитивных перспектив по зерновой сделке
Мир
Москва выразила демарш Канаде из-за намерения конфисковать Ан-124
Общество
Суд оштрафовал Гребенщикова на 50 тыс. рублей за дискредитацию ВС РФ
Политика
Песков назвал проверку «Ельцин Центра» обычной работой Минюста
Армия
Лепс и Басков объявили о награде в 1 млн рублей за уничтоженный танк Leopard
Общество
Путин дал старт движению на участке трассы М-4 «Дон» по обходу Аксая и Краснодара
Мир
Захарова заявила об отказе Украины проводить переговоры в угоду Западу
Сюжет:

«Роснефть» договаривается о поставках венесуэльского кофе для своих АЗС

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В ходе Петербургского международного экономического форума компания «Роснефть» подписала соглашения о намерениях с рядом венесуэльских компаний о поставках зернового кофе, какао, шоколада и другой продукции для розничной сети своих АЗС, сообщили в пресс-службе компании.

C 2020 года «Роснефть» развивает сеть автозаправочных комплексов нового формата с кафе под собственным брендом «Зерно». Особое внимание в них уделяется качеству и вкусу свежесваренного кофе. Наряду с широким ассортиментом напитков и легких закусок, в торговых залах АЗК представлены также более 1,5 тысяч товаров.

По словам представителей компании, кофейное зерно из Венесуэлы считается одним из лучших в мире как по качеству, так и по вкусовым характеристикам. Это связано не только с бережным сохранением в стране национальных традиций выращивания кофе, но и с уникальными природными условиями Венесуэлы: сочетание особенностей климата и богатых почв высокогорных районов создают идеальную среду для кофейных зерен. Как утверждают эксперты, кофе из Венесуэлы в силу малых объемов экспорта редко встречается на российском рынке, что наряду с уникальностью вкусовых профилей делает это сырье эксклюзивным.

Как рассказали специалисты, Венесуэла также известна редкими и экзотическими сортами какао-бобов. Их высокие ароматические и вкусовые характеристики позволяют получать шоколад, который отличается от произведенного в других странах исключительно глубоким и насыщенным вкусом. Данный вид продукции компания также планирует представить клиентам в торговых залах и кафе на своих АЗС.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023