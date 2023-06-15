«Роснефть» договаривается о поставках венесуэльского кофе для своих АЗС

В ходе Петербургского международного экономического форума компания «Роснефть» подписала соглашения о намерениях с рядом венесуэльских компаний о поставках зернового кофе, какао, шоколада и другой продукции для розничной сети своих АЗС, сообщили в пресс-службе компании.

C 2020 года «Роснефть» развивает сеть автозаправочных комплексов нового формата с кафе под собственным брендом «Зерно». Особое внимание в них уделяется качеству и вкусу свежесваренного кофе. Наряду с широким ассортиментом напитков и легких закусок, в торговых залах АЗК представлены также более 1,5 тысяч товаров.

По словам представителей компании, кофейное зерно из Венесуэлы считается одним из лучших в мире как по качеству, так и по вкусовым характеристикам. Это связано не только с бережным сохранением в стране национальных традиций выращивания кофе, но и с уникальными природными условиями Венесуэлы: сочетание особенностей климата и богатых почв высокогорных районов создают идеальную среду для кофейных зерен. Как утверждают эксперты, кофе из Венесуэлы в силу малых объемов экспорта редко встречается на российском рынке, что наряду с уникальностью вкусовых профилей делает это сырье эксклюзивным.

Как рассказали специалисты, Венесуэла также известна редкими и экзотическими сортами какао-бобов. Их высокие ароматические и вкусовые характеристики позволяют получать шоколад, который отличается от произведенного в других странах исключительно глубоким и насыщенным вкусом. Данный вид продукции компания также планирует представить клиентам в торговых залах и кафе на своих АЗС.