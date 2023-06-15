«Роснефть» и Горный университет займутся разработкой беспроводного оборудования для сейсморазведки

ПАО «НК «Роснефть» и Санкт-Петербургский горный университет в рамках XXVI Петербургского международного экономического форума подписали соглашение о сотрудничестве в области разработки отечественного беспроводного оборудования для проведения сейсморазведочных работ.

Система будет создаваться с использованием накопленного «Роснефтью» опыта применения технологий беспроводной сейсмической съемки. Кроме того, специалисты «Роснефти» и Горного университета будут совместно разрабатывать теоретическую базу проведения полевых работ с использованием такого оборудования.

Как пояснили в «Роснефти», беспроводные технологии позволяют повысить точность и скорость сбора данных, а также минимизировать воздействие на окружающую среду. Развитие технологического потенциала и внедрение новых технологий — одни из ключевых приоритетов в производственной деятельности «Роснефти». Компания создала и развивает собственную линейку программного обеспечения в области геологии и разработки месторождений.