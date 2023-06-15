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Банк «РОССИЯ» договорился о сотрудничестве с «РусСилика» и Корпорацией развития Нижегородской области

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Банк «РОССИЯ» в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) заключил соглашение о сотрудничестве с Корпорацией развития Нижегородской области и компанией «РусСилика» из Дзержинска.

В рамках договоренностей будет реализован инвестиционный проект по производству микронизированных силикагелей и стабильных силиказолей на территории особой экономической зоны промышленно-производственного типа «Кулибин» в Нижегородской области. Планируется, что в рамках проекта в течение 2023–2028 годов будет инвестировано порядка 8 млрд рублей.

Подписи под документом 15 июня поставили председатель правления Банка «РОССИЯ» Михаил Клишин, заместитель генерального директора Корпорации развития Нижегородской области Антон Гаранин и совладелец компании «РусСилика» Михаил Сутягинский.

«Проект направлен на импортозамещение. Это для промышленности, это для пищевиков, это для фармацевтики, ну и еще некоторых направлений, которые, в принципе, сегодня активно развиваются в Нижегородской области», — прокомментировал Михаил Сутягинский, отметив, что договоренности позволят достигнуть более глубокой кооперации, а также увеличить количество рабочих мест в регионе.

Антон Гаранин со своей стороны подчеркнул, что Дзержинск является одним из федеральных центров химической промышленности и новое соглашение является большим прорывом.

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Ранее в этот же день Банк «РОССИЯ» заключил меморандум о сотрудничестве по развитию инвестиционных проектов в сфере агропромышленного комплекса с АО «Росагролизинг».

ПМЭФ-2023 проходит 14–17 июня в Санкт-Петербурге. На пленарном заседании 16 июня выступит президент России Владимир Путин.

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