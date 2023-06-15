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В Кремле оценили поддержку Набиуллиной и Орешкиным идей приватизации

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Идею приватизации в экономическом блоке правительства поддерживают многие, такие темы постоянно на повестке дня. Об этом в четверг, 15 июня, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе брифинга.

«Действительно, в экономическом блоке правительства многие поддерживают идею приватизации, и это действительно так, она всегда является конечным результатом, за исключением ряда отраслей, где частный сектор не может обеспечить консолидированное развитие отрасли. <...> Дальше это вопрос рентабельности, главное, чтобы не разбазаривать государственное добро за бесценок. Но то, что оно должно попасть в частные руки и стать более прибыльным и эффективным, это однозначно», — заявил Песков.

Ранее в этот день глава ЦБ России Эльвира Набиуллина и помощник президента РФ Максим Орешкин выразили свою поддержку идее приватизации на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

«Я считаю, что, конечно, нужно приватизировать. У нас есть что приватизировать без ущерба стратегическим интересам», — заявила Набиуллина в рамках дискуссии.

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Замглавы Минфина Алексей Моисеев — о регуляторе рынка криптовалют, перспективах приватизации и условиях формирования рынка розничных инвесторов

15 июня первый замглавы Минэкономразвития РФ Илья Торосов заявил, что у ведомства, есть планы на частичную приватизацию экономики, но требуется глубокая проработка этого вопроса.

До этого, 11 мая, замминистра финансов Алексей Моисеев заявил, что большая приватизация не стоит на повестке у властей РФ, поскольку доходы от приватизации крупных активов не заложены в бюджет на 2023 год и плановый период.

При этом он указал, что для большой приватизации необходимо сформировать рынок, чтобы появились активные российские розничные инвесторы.

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