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В московском регионе стало продаваться больше квартир

Аналитики DOLGOV PRO: доля квартир по продаже в московском регионе выросла на 34%
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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За период март-май 2023 года на рынке недвижимости московского региона в продаже находилось 52,5 тыс. объектов в 411 жилых комплексах. Весной 2022-го предложение в новостройках уступало в количестве лотов — на 34% и составляло 34,8 тыс. в 329 жилых комплексах, сообщили «Известиям» аналитики брокерского агентства недвижимости DOLGOV PRO 15 июня.

При этом, по их информации, средняя площадь квартиры в экспозиции за год снизилась на 3%, до 56,5 кв. м (весной 2022 года — 58 кв. м).

«Что касается спроса, то сейчас рынок недвижимости постепенно восстанавливает свои докризисные позиции после резкого роста сделок в марте 2022 года и дальнейшего длительного снижения более чем на 50% к апрелю и маю из-за геополитической ситуации в мире», — отметил гендиректор брокерского агентства недвижимости DOLGOV PRO Дмитрий Долгов.

Он обратил внимание на то, что за три весенних месяца 2023 года было заключено на 18% больше договоров, чем этой зимой, и на 15% больше, чем в тот же период 2022-го.

При этом часто жилье приобретали в ипотеку. В марте-мае прошлого года доля квартир, купленных с использованием заемных средств, составляла 42%, а к весне 2023-го повысилась до 56%.

Кроме того, цена 1 кв. м продолжает расти.

«За год средняя цена 1 кв. м выросла на 6% с 432,3 тыс. рублей весной 2022-го до 459 тыс. рублей к весне 2023-го», — добавили эксперты.

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Ранее, 12 июня, аналитики «НДВ Супермаркет Недвижимости» рассказали «Известиям», что рекордный рост объемов предложения в новостройках Москвы наблюдается в малоформатных квартирах. Так, за год число студий увеличилось на 50,2%, до 5,4 тыс. объектов, объем предложения однокомнатных квартир вырос на 48,4%, до 2,3 тыс., двухкомнатных квартир евроформата — на 45,6%, до 6,8 тыс.

29 марта в СК «Росгосстрах» рассказали «Известиям», о каких квартирах мечтают россияне. Так, 48% респондентов заявили, что хотят недвижимость в элитном жилом комплексе, 28% — в качественной новостройке, а 10% — в историческом здании.

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