Около 1,1 тыс. ДТП произошло в Татарстане с начала 2023 года

В Татарстане с января по май 2023 года зарегистрировано 1,1 тыс. ДТП. В результате аварий погибли 85 местных жителей.

По словам начальника республиканского управления ГИБДД Рустема Гарипова, по сравнению с аналогичным периодом 2022 года в Татарстане выросло количество аварий, но при этом сократилось число погибших. InKazan.ru уточняет, что распространенной причиной ДТП стал выезд на встречную полосу Зарегистрировано 95 таких аварий, в них погибли 37 человек.

За пять месяцев к уголовной ответственности привлекли 125 водителей, которые сели за руль в нетрезвом состоянии. Еще больше 5,5 тыс. нарушителей привлечены к административной ответственности. В ДТП с участием пьяных водителей погибли шесть человек, пишет ИА «Татар-информ».

С участием несовершеннолетних произошло 159 аварий, погибли четыре ребенка.