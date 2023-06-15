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Набиуллина заявила о рисках управления структурной перестройкой экономики

Глава ЦБ Набиуллина: управление трансформацией экономики подавит частную инициативу бизнеса
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Фото: РИА Новости/Анатолий Медведь
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Желание управлять трансформацией экономики способно подавить частную инициативу бизнеса в РФ. Таким мнением поделилась 15 июня глава ЦБ России Эльвира Набиуллина.

«Соблазн управлять структурной перестройкой экономики может привести к тому, что мы подавим частную инициативу, уже не говорю о риске, в крайнем случае, реставрации плановой экономики», — заявила она на сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2023).

По словам Набиуллиной, трансформация экономики проходит быстро, худшие прогнозы не сбылись, однако риски остались. Однако она подчеркнула, что основным фактором, позволяющим преодолевать трудности, стала адаптация множества предприятий, которые оказались «очень гибкими и проворными».

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В тот же день глава Центробанка указала, что банковская система РФ является здоровой, обладает запасом настоящего капитала и может играть большую роль в финансировании трансформации.

В свою очередь, помощник президента РФ Максим Орешкин заявил о достижении баланса в экономике России. По его словам, об этом говорит ситуация с безработицей и инфляцией в стране. По его мнению, бизнес сложнее бы справлялся, если бы не было гарантий по кредитам, бюджетных вливаний и механизмов поддержки ЦБ.

Накануне председатель правления Сбербанка Герман Греф заявил, что экономика РФ прошла сложный период с удивительной устойчивостью, падение валового внутреннего продукта (ВВП) составило 2,1% по итогам прошлого года. По его словам, настолько позитивный сценарий мало кто мог представлять, однако в этом году экономика будет расти.

7 июня президент России Владимир Путин в телеграмме участникам ПМЭФ также указал на возможный рост ВВП России на 1–2% в 2023 году. Он отметил важность максимального использования открывающихся возможностей.

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