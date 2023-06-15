Повышенный класс пожарной опасности установлен в Оренбуржье

В Оренбургской области за сутки произошел 21 пожар. Среди общего количества возгораний 18 были техногенного характера, а три — природного.

Два пожара произошли в степях на площади более 1 тыс. га, еще один — в Оренбургском участковом лесничестве, сообщает Урал56.Ру со ссылкой на региональный департамент пожарной безопасности и гражданской защиты.

В четверг, 15 июня, в Оренбуржье сохраняется 4–5-й класс пожарной опасности. РИА «Оренбуржье» в региональном МЧС уточнили, что 4-й класс ожидается в Акбулакском, Беляевском, Кваркенском, Новоорском и Первомайском районах, а также в Кувандыкском и Сорочинском городском округах. 5-й класс опасности сохраняется в Оренбурге и Орске, Соль-Илецком городском округе, Светлинском, Оренбургском, Новосергиевском, Илекском и Домбаровском районах.

Оренбургская область третий месяц подряд находится в «красной» зоне по рискам возникновения лесных пожаров. Прогноз составила федеральная «Авиалесоохрана». В список регионов, которые наиболее подвержены возгораниям из-за отсутствия осадков и жаркой погоды, включены 29 субъектов РФ.