Производство Lada Largus планируют возобновить в сентябре

Универсал повышенной вместимости (MPV) Lada Largus может вновь вернуться на конвейер в Тольятти уже в сентябре этого года, сообщил 15 мая президент АвтоВАЗа Максим Соколов в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

«Мы уже с сентября месяца рассчитываем восстановить производство еще одной очень важной модели как для жителей, так и для бизнеса ― модели Largus», ― сказал журналистам Соколов.

Последние автомобили завод выпустил в июле 2022 года, тогда за месяц собрали 1800 автомобилей.

16 мая стало известно, что у российских дилеров Lada закончились MPV-универсалы Largus. По словам представителей дилера «Lada Прагматика», Largus сейчас нет в наличии, а последние экземпляры были распроданы еще в апреле.