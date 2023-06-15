В Сбербанке рассказали о расширении числа стран для переводов
Клиенты Сбербанка могут переводить деньги в 11 стран мира, сообщил первый заместитель председателя правления «Сбера» Кирилл Царёв на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
«У Сбербанка уже сейчас доступны переводы в Индию и другие страны, всего их 11», — отметил Царёв.
Ранее в четверг, 15 июня, на полях ПМЭФ-2023 первый зампред банка анонсировал выпуск новой партии платежных стикеров в июле. У новых стикеров будет несколько вариантов оригинального дизайна — на выбор клиента.
В феврале «Сбер» выпустил тестовую партию в 100 тыс. стикеров.