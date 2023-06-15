В РАН указали на желание Запада стать площадкой для диалога по Нагорному Карабаху

Запад хочет показать, что он является альтернативной площадкой для переговоров по Нагорному Карабаху. Об этом 15 июня «Известиям» заявил старший научный сотрудник Центра постсоветских исследований ИМЭМО РАН Станислав Притчин.

Накануне на сайте kp.ru со ссылкой на источники сообщалось, что США в ультимативной форме принуждают представителей Нагорного Карабаха ко встрече с представителями Азербайджана в третьей стране, а в случае отказа угрожают проведением азербайджанской контртеррористической операции.

«Последнее развитие переговорных процессов показывает, что западный трек сейчас наиболее активный, по нему есть движение. Для Запада в целом и для США в частности очень важно показать, что на фоне стагнации переговорного процесса с Россией по Нагорному Карабаху Запад может быть альтернативой», — сказал он.

Притчин отметил, что мирный договор выгоден прежде всего Азербайджану, потому что он окончательно зафиксирует суверенитет Баку над Нагорным Карабахом.

«Собственно, это основная задача и Баку, и западных переговорщиков в краткосрочной перспективе. Здесь единственная проблема — это позиция армянского населения Нагорного Карабаха, которое до последнего времени худо-бедно поддерживалось еще Ереваном, но после того как был фактически заблокирован Лачинский коридор, потом поставлен там КПП, вариантов для Нагорного Карабаха не так много», — сказал эксперт.

25 мая в Кремле состоялась встреча президента РФ Владимира Путина с азербайджанским лидером Ильхамом Алиевым и премьером-министром Армении Николом Пашиняном.

Тогда российский лидер отметил, что ситуация между Баку и Ереваном движется к урегулированию, несмотря на некоторые сложности. Он подчеркнул, что препятствия для урегулирования отношений между странами по большому счету являются «чисто техническими вопросами», они преодолимы.

22 мая Пашинян заявил, что Ереван готов признать Нагорный Карабах частью Азербайджана при условии обеспечения безопасности армянского населения. Он выразил надежду на то, что страны смогут договориться о подписании мирного соглашения в ближайшее время.

Отношения двух стран обострились на фоне оспаривания принадлежности Нагорного Карабаха, который в 1988 году заявил о выходе из состава Азербайджанской ССР. В результате военного конфликта 1992–1994 годов Баку утратил контроль над Карабахом.