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Почта Банк и Московская биржа повысят доступность финансовых услуг для населения

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Фото: Пресс-служба Почта Банка
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В рамках Петербургского международного экономического форума Почта Банк и Московская биржа заключили меморандум о сотрудничестве. В рамках соглашения планируется подключение Почта Банка к финансовой платформе Финуслуги Московской биржи.

Как подчеркнули в кредитной организации, это позволит существенно упростить и ускорить процесс оформления банковских продуктов, повысить финансовую грамотность граждан и доступность финансовых услуг для жителей страны. Интеграция с платформой «Финуслуги» позволит клиентам в любом регионе выбирать и приобретать продукты Почта Банка в онлайн-режиме, без визита в отделение или посещения сайта банка.

В церемонии подписания меморандума приняли участие председатель правления Московской биржи Юрий Денисов и президент — председатель правления Почта Банка Александр Пахомов.

«Социальная миссия Почта Банка — быть провайдером современных банковских сервисов для граждан нашей большой страны. Для этого у нас есть как масштабная сеть (более 25 тысяч точек обслуживания на почте в небольших городах и поселках), так и удобное и современное мобильное приложение, где в любое время под рукой все услуги и сервисы банка. Теперь благодаря нашему сотрудничеству с Московской биржей у россиян появится еще один удобный онлайн-канал получения финансовых услуг», — заявил Александр Пахомов.

«Мы последовательно работаем над расширением списка банков-партнеров и ассортимента продуктов, доступных россиянам. К Финуслугам уже подключено более 40 банков и страховых компаний как федерального, так и регионального уровня. Клиенты перестают зависеть от часовых поясов и географии, с нашей помощью обслуживание происходит полностью онлайн в режиме 24/7, по принципу одного окна. Мы приветствуем Почта Банк на платформе и уверены, что гражданам станет доступно еще больше привлекательных и выгодных финансовых продуктов и сервисов», — прокомментировал Юрий Денисов.

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