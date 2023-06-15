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Эксперты составили портрет среднестатистического владельца электрокара

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Аналитики сервиса по продаже автомобилей Auto.ru составили портрет среднестатистического владельца электрокара, опираясь на данные платформы «Гараж Auto.ru». Об этом 15 июня, в четверг, сообщает пресс-служба сервиса.

По словам экспертов, среди пользователей электромобилей преобладает возрастная категория от 35 до 44 лет ― на таких автовладельцев приходится 38% от общего числа. Также треть от общего количества (33%) составляют более молодые владельцы электромобилей, которые находятся в страте от 25 до 34 лет. Кроме того, в этой возрастной группе отмечено больше всего владельцев Tesla (39%). Кроме того, 20% водителей электрокаров находятся в категории 45–54-летних.

Наименьшее число владельцев электрокаров составляют самые возрастные и самые молодые страты: например, автомобилями с электрическими силовыми установками владеют лишь 4% водителей старше 55 лет. Тем временем 6% владельцев машин без двигателей внутреннего сгорания находятся в группе от 18 до 24 лет.

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7 июня эксперты платформы «Авито Авто» проанализировали статистику предложений подержанных электромобилей и выяснили, что количество объявлений о их продаже в период с января по май 2023 года увеличилось на 133,5% по сравнению с прошлым годом.

Самым популярным и доступным подержанным электрокаром в России стал Nissan Leaf: его средняя цена составила в 2023 году 720 тыс. рублей, модель занимает 22,8% рынка в своем сегменте. Вторым по популярности электромобилем стал Tesla Model 3, средняя цена которого составляет 3,59 млн рублей. Model 3 занимает 6,9% от общего предложения на подержанные электромобили.

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