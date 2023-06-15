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Названо количество пользователей станций для подзарядки электромобилей в Москве

Дептранс: в Москве работают 210 зарядных станций для электромобилей
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Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков
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На сегодняшний день в Москве работают 210 зарядных станций для электромобилей (ЭЗС), которыми пользуются примерно 7 тыс. автовладельцев, сообщает 15 июня пресс-служба дептранса Москвы в рамках исследования, подготовленного экспертами сервиса по продаже автомобилей Auto.ru.

С начала 2023 года число пользователей ЭЗС увеличилось примерно на тысячу: если в январе их было около 6 тыс., то сейчас это число приблизилось к 7 тыс. В среднем в сутки московские владельцы заряжают электромобили 452 раза, а всего с начала года в столице зафиксировано более 64 тыс. циклов зарядки от сети ЭЗС.

«Владельцы электромобилей освобождены от уплаты транспортного налога и им не нужно платить за парковку. Уверены, что Москва в будущем может стать одним из лидеров по использованию электротранспорта», ― сообщил заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

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15 июня аналитики сервиса Auto.ru в объединении с дептрансом Москвы выяснили, какие электрокары пользуются наибольшей популярностью в столице. Среди новых электромобилей москвичи больше всего интересуются такими моделями, как Voyah Free, Tesla Model Y, Volkswagen ID.4, Volkswagen ID.6 и Москвич 3. Кроме того, популярностью пользуются такие подержанные авто, как Nissan Leaf, Tesla Model 3 и Tesla Model X.

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