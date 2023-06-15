Роскомнадзор заявил об отсутствии оснований для разблокировки Twitter

Оснований для разблокировки социальной сети Twitter в России сейчас нет. Об этом в четверг, 15 июня, сообщил заместитель главы Роскомнадзора Вадим Субботин журналистам по итогам заседания комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России.



«Оснований для разблокировки сейчас нет», — сказал он, отвечая на вопрос журналистов.

Социальная сеть Twitter была заблокирована Роскомнадзором на территории России 4 марта 2022 года. По данным РКН, доступ к сайту был ограничен на основании ст. 15.3 ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», которая регламентирует порядок ограничения доступа к сайтам, содержащим призывы к массовым беспорядкам, осуществлению экстремистской деятельности, участию в массовых мероприятиях, проводимых с нарушением установленного порядка.