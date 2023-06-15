На ПМЭФ-2023 открылся Международный фестиваль народов Севера «Душа России»

На площадке киностудии «Ленфильм» 14 июня состоялось открытие Международного фестиваля народов Севера «Душа России». Фестиваль призван продемонстрировать современные достижения художников, дизайнеров, ремесленников, фотографов — всех представителей креативных индустрий северных регионов в сфере культуры с акцентом на региональные и этнические особенности. Мероприятие входит в план председательства России в Арктическом совете в 2021–2023 гг. Оператор событий председательства — Фонд Росконгресс.

В фокусе мероприятий фестиваля — современное переосмысление традиций, исторического наследия и уникальных ремесел коренных народов Севера. В фестивале участвуют более 400 музыкантов, артистов, мастеров народных художественных промыслов, дизайнеров, лекторов и других представителей креативных индустрий из 15 регионов Севера России. В рамках мероприятия пройдут 14 выставок, более 20 мастер-классов, 16 кинопоказов, в числе которых предпремьерный показ фильма «Югорские новеллы». Кроме того, инсталлированы шесть национальных жилищ и произведения семи стрит-арт художников, состоятся более 20 лекций, три показа моды и выступления более 20 музыкальных коллективов. В фестивале участвуют танцевальный коллектив посольства Индии и делегация из ОАЭ, представители которой покажут выступление танцевальной группы, установят национальный шатер с угощениями и проведут различные мастер-классы.

«Проект "Душа России" вносит важный вклад в работу по сохранению традиционных ценностей и культурного достояния, в развитие креативных индустрий регионов, в обеспечение устойчивого развития северных территорий», — подчеркнул Министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков.

«Главное впечатление, которое произвела на меня атмосфера фестиваля — это колоссальный интерес, проявленный гостями к мероприятиям, наглядно и талантливо демонстрирующим современное состояние уникальной культуры и традиций наших северных регионов. Нам есть, что сохранять и передавать будущим поколениям», — отметила статс-секретарь - заместитель Министра культуры Российской Федерации Надежда Преподобная.

«Сохранение культурного наследия коренных малочисленных народов — один из приоритетов Правительства автономного округа. Мы должны чувствовать свою связь с национальной культурой, быть заинтересованы в сохранении родного языка и традиций предков. Фестиваль — это территория, где каждый может погрузиться в мир уникальных традиций, ощутить и прочувствовать "Душу Севера"», — сообщила губернатор Югры Наталья Комарова.

«Российский Север обладает уникальным наследием и культурой. Фонд Росконгресс считает важным проведение таких фестивальных мероприятий, направленных на продвижение и поддержку регионов, на обеспечение возможности приобщиться к нематериальному культурному наследию коренных народов», — сказал директор Фонда Росконгресс Александр Стуглев.

«Мы рады, что площадкой для проведения фестиваля стала киностудия «Ленфильм». У нас действуют соглашения о сотрудничестве и с Фондом Росконгресс, и с Ханты-Мансийским автономным округом и «Душа России» – прекрасная иллюстрация возможных совместных активностей. Фестиваль задает хороший уровень – и организационный, и творческий. «Ленфильм» начал новую историю – теперь это не только старейшая кинофабрика страны, но и одно из главных общественно-культурных пространств Петербурга», - отметил генеральный директор киностудии «Ленфильм» Федор Щербаков.

Помимо этого, в день открытия Международного фестиваля народов Севера «Душа России» состоялось подписание соглашения о развитии культурного сотрудничества. Документ подписали Министр культуры Российской Федерации Ольга Любимова, губернатор Югры Наталья Комарова и директор Фонда Росконгресс Александр Стуглев.