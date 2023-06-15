Постамент для памятника Ивану Бухгольцу возвели на набережной Омска

В Омске на Иртышской набережной готов постамент для памятника основателю Омской крепости Ивану Бухгольцу. Об этом своим подписчикам сообщил омский скульптор Михаил Минин, который создает памятник.

ИА «ОМСКРЕГИОН» сообщает, что бетонировать основание для фундамента памятника на набережной строители начали в конце мая. На площадку вылили 134 т бетона.

В ближайшее время начнется этап облицовки постамента и площадки. Их покроют плитами из гранита. Работы стартуют 21 июня. До этого бетон будет «набирать силу».

По словам скульптора, конную скульптуру постепенно переводят в бронзу. Фигура отлита наполовину.

ИА «Город55» уточняет, что восседающий на коне бронзовый Иван Бухгольц будет установлен на набережной рядом с магазином «Океан», напротив дома на набережной, который известен как «золотой зуб». Таким образом, памятник будет обращен к Ленинградскому мосту,

Ранее глава горсовета Владимир Корбут говорил, что место выбрано идеально, ничего не придется разрушать: шар, пешеходные и велосипедные дорожки останутся на своих прежних местах.

Памятник планируют установить ко Дню города. Проект реализуют на средства ГК «Титан».