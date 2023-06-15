Мужчина распылил аэрозоль в магазине на севере Москвы

Неизвестный мужчина распылил аэрозоль в продовольственном магазине в столичном районе Щукино, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по столице в четверг, 15 июня.

Инцидент произошел вечером 13 июня в магазине на улице Маршала Малиновского.

«В ходе происшествия два человека получили телесные повреждения и обратились в медицинское учреждение за оказанием помощи. Один человек госпитализирован», — рассказали в ведомстве агентству городских новостей «Москва».

Сотрудники полиции ОМВД по району Щукино выясняют обстоятельства инцидента.

Ранее, 11 июня, Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга привлек к административной ответственности жительницу Москвы, которая распылила перцовый газ во время спектакля в Мариинском театре.

Суд назначил ей наказание в виде административного ареста сроком на семь суток, передает НСН.

Инцидент произошел накануне. После распыления перцового баллончика три человека обратились за медицинской помощью, госпитализация никому не потребовалась. Сама женщина и ее 17-летняя дочь провели ночь в отделении полиции.