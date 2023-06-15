На Ставрополье задержали двоих собиравшихся взорвать отдел МВД мужчин

В Ставропольском крае задержаны двое мужчин, которые собирались совершить теракт в отделе МВД в Пятигорске. Об этом в четверг, 15 июня, сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу УФСБ России по краю.

«УФСБ России по Ставропольскому краю пресечена противоправная деятельность двоих жителей г. Пятигорска, причастных к незаконному изготовлению взрывчатых веществ с целью совершения террористического акта на территории Ставропольского края», — цитирует агентство заявление УФСБ.

Также сообщается, что злоумышленники, являясь сторонниками «Исламского государства» (ИГ, запрещенная в РФ террористическая группировка), планировали взорвать отдел МВД России в Пятигорске.

В местах жительства злоумышленников сотрудники ФСБ нашли компоненты для изготовления взрывного устройства, а также символику террористической организации. Подозреваемые дали признательные показания, уточнило ведомство.

Также сообщается, что в отношении задержанных возбуждены уголовные дела по ч. 1 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 205, ч. 1 ст. 30, ч. 2 ст. 223.1 и ч. 2 ст. 205.5 УК РФ («Покушение на совершение террористического акта; незаконное изготовление оружия»).

Ранее в этот день ФСБ задержала мужчину, готовившего теракт в Брянской области. Злоумышленник был задержан сотрудниками ФСБ России в процессе приготовления к совершению преступлений с поличным.

Ранее, 13 июня, ФСБ задержала экс-работников ОПК по делу о шпионаже для разведки Украины. По данным ведомства, двое российских граждан оказались агентами Главного управления разведки министерства обороны Украины. Они подозреваются в передаче технической документации и образцов изделий военного назначения, применяемых при создании вооружений и военной техники.