Эксперты назвали самые популярные электромобили в Москве

Аналитики сервиса Auto.ru вместе с дептрансом Москвы выяснили, какие электрокары пользуются наибольшей популярностью в столице. Об этом 15 июня, в четверг, сообщает пресс-служба Auto.ru.

Среди новых электромобилей москвичи больше всего интересуются такими моделями, как Voyah Free, Tesla Model Y, Volkswagen ID.4, Volkswagen ID.6 и Москвич 3.

Что касается электрокаров с пробегом, наибольший интерес для жителей столицы представляет Nissan Leaf, а также Tesla Model 3 и Tesla Model X. На четвертом месте расположился китайский электрокар Zeekr 001. Топ-5 подержанных электромобилей с пробегом замыкает Volkswagen ID.4.

По словам руководителя группы исследований и клиентской аналитики Auto.ru Алексея Муханова, с начала 2023 года пользователи сервиса по продаже автомобилей разместили на 30% объявлений о продаже новых и подержанных электрокаров по сравнению с прошлым годом.

14 июня Минпромторг одобрил заявку входящей в состав «Росатома» компании «Рэнера» на специнвестконтракт для постройки «гигафабрики» в Калининградской области литий-ионных аккумуляторов. «Гигафабрика» станет первым подобным предприятием на территории России. Строительство фабрики начнется уже этим летом. На фабрике организуют производство литий-ионных аккумуляторов, из которых будут собирать модули питания для электромобилей.