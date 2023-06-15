Силуанов сообщил о перевыполнении планов по доходам регионов РФ

Планы по доходам регионов России перевыполняются, доходная база за 2022 и 2023 годы устойчивая. Об этом 15 июня заявил министр финансов РФ Антон Силуанов.

«Мы видим, что в прошлом году и в этом году доходная база устойчива. В этом году даже тенденция такая — прибыль для устойчивых регионов идет не хуже, а лучше даже, чем уровень прошлого года», — сообщил он на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2023).

В этот день председатель правления Сбербанка Герман Греф заявил, что экономика России прошла сложный период с удивительной устойчивостью, падение валового внутреннего продукта (ВВП) составило 2,1% по итогам прошлого года. По его словам, настолько позитивный сценарий мало кто мог представлять, однако в этом году экономика будет расти.

Ранее, 13 июня, премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что, несмотря на санкции, все плановые задачи федерального бюджета в 2022 году реализованы. Он отметил, что за прошедший год доходы России увеличились на 10% и составили порядка 28 трлн рублей. При этом доля поступлений, не связанная с продажей нефти и газа, оставалась на уровне около 60%.

7 июня президент РФ Владимир Путин в телеграмме участникам ПМЭФ также указал на возможный рост ВВП России на 1–2% в 2023 году. Он отметил важность максимального использования открывающихся возможностей. Он призвал сосредоточиться на достижении технологического и финансового суверенитета, выстраивании оптимальной кооперации и логистики, совершенствовании инфраструктуры и снижении неравенства и бедности.

В мае Центробанк РФ составил прогноз, согласно которому во II квартале 2023 года рост ВВП достигнет 4,2%.