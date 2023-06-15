«БелАЗ» с водителем внутри рухнул с обрыва в Челябинской области

В Челябинской области в Сатке на Карагайском карьере «БелАЗ» упал с обрыва. Водитель находился в кабине.

Подробности случившегося сообщил ИА Ура.ру источник в силовых структурах. По его словам, машина упала с одного из горизонтов. Водитель получил травмы, несовместимые с жизнью.

Собственником Карагайского карьера является ПАО «Магнезит». Агентство не смогло получить оперативный комментарий насчет инцидента от пресс-службы предприятия.

Районное издание «Саткинский рабочий» пишет, что водитель был трудоустроен в организации ООО «Партнер СТК».

Ранее, 30 марта, сообщалось, что в Крыму легковой автомобиль упал с обрыва высотой около 15 м в Симферопольское водохранилище. В салоне машины находились водитель и пассажир. Они смогли самостоятельно выбраться из машины.