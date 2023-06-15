АвтоВАЗ разработает новые сервисы вместе с ГЛОНАСС

Российский производитель АвтоВАЗ заключил в ходе Петербургского международного экономического форума договор с АО «ГЛОНАСС» о разработке новых систем для автомобилей Lada. Об этом 15 июня, в четверг, сообщает пресс-служба АвтоВАЗа.

Автопроизводитель и компания, которой принадлежит разработка «тревожной кнопки», совместно будут работать над новыми проектами информационных и навигационных технологий. Так, например, в будущем владельцы Lada смогут получить доступ к обновленному сервису «Помощь на дороге».

По словам директора АО «ГЛОНАСС» Алексея Райкевича, часть услуг сервиса «Помощь на дороге» будет входить в гарантийное обслуживание, а другая часть будет доступна после приобретения подписки. Кроме того, Райкевич сообщил о возможном появлении в скором времени так называемого консьерж-сервиса для владельцев автомобилей Lada.

11 июня АвтоВАЗ начал проверку трех дилерских центров после публикации о необоснованном повышении цен на автомобили Lada Vesta. Речь идет о трех дилерских центрах в Москве — «Автогермес», «Торгмаш» и «Техинком». В компании подчеркнули, что с 10 июня приостановлена отгрузка новых автомобилей Lada Vesta компаниям, которым принадлежат указанные дилерские центры.