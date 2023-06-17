Адское веселье: пять игр для любителей серии Diablo

Культовая action RPG Diablo вышла в 1996 году и с тех пор стала практически именем нарицательным и эталоном для жанра. С тех пор игроки снова и снова погружаются в мрачный и темный мир, сражаясь с демонами, монстрами и спасая человечество от адских орд. Новейшая часть, Diablo IV, планку не снизила. За годы у серии появилось множество подражателей, которые ничуть не уступают оригиналу по качеству и интересности . В топе «Известий» несколько лучших.

Path of Exile

Год выхода: 2013

Фото: Grinding Gear Games

Главный персонаж игры Изгнанник оказывается у побережья большого материка под названием Рэкласт. Здесь кишат монстры и живые мертвецы, но когда-то Рэкласт был землей великих битв и великих правителей. Сюжет Path of Exile — одно из главных достоинств игры. Создатели не только дали возможность выискивать манускрипты, заметки, описания и слухи, чтобы составить картину мира и его историю, но и постоянно добавляют что-то необычное в обновлениях. У каждого персонажа и босса есть свой интересный бэкграунд.

В игре огромная вариативность билдов персонажа. Можно создать свой уникальный билд с неповторимым геймплеем. В этом помогает обширное дерево талантов, которое можно также надстраивать «самоцветами» — дополнительными умениями. С боссами в игре тоже всё в порядке — они разные как по характеристикам, так и по сложности, с них падает разнообразный лут. Чтобы добраться до каждого босса, нужно постараться: только после выполнения ряда условий противник появляется на своей арене.

После прохождения основной сюжетной линии Path of Exile не заканчивается. Игроков ждут часы контента и новой информации о мире игры в «Атласе», который открывается после финала. Он состоит из карт, которые необходимо открывать последовательно. У «Атласа» также есть свое дерево талантов, которое еще больше расширяет возможности билдостроения.

Torchlight II

Год выхода: 2012

Фото: Runic Games

У читающего может возникнуть справедливый вопрос: а почему нет Torchlight I? Первая часть диаблоида, безусловно, тоже примечательна, но всё же если и приобщаться к Torchlight, то лучше со второй игры. В ней разработчики Runic Games сделали отличную работу над ошибками и избавились практически от всех недочетов.

Torchlight II прекрасно подойдет тем, кто хочет начать играть в жанр, или тем, для кого Diablo сложновата. Геймплей здесь абсолютно классический: прокачиваем и развиваем персонажа, бьем монстров, готовимся к битвам с легендарными противниками и боссами . Сложность в Torchlight II откалибрована в самый раз, чтобы не отпугнуть: на стандартном уровне начинать легко, и постепенно привыкаешь к возрастающим силам противника и высокой цене ошибки.

В игре есть любопытный элемент — питомец. Это не просто фамилиар, который часто служит дополнительным бонусом и украшением или сюжетным персонажем. Он ощутимо помогает в бою, его можно прокачивать. Также питомец выполняет роль курьера: даже из самого глубокого подземелья его можно послать к торговцу в город, чтобы продать лишний лут и купить необходимое.

Сюжет Torchlight II продолжает первую часть. После уничтожения главного протагониста игроку предстоит отомстить за разрушение шахтерской деревни Torchlight и помешать бывшему соратнику стать обладателем могущества волшебного минерала.

Titan Quest

Год выхода: 2006, 2016

Фото: THQ Nordic

Легендарная игра и один из самых популярных «клонов» Diablo. В 2016 году вышло переиздание с улучшенной графикой и несколько DLC. Сюжет Titan Quest вдохновлен древнегреческой мифологией. Боги заточили титанов в Тартар, те, благодаря владыке подземного мира Аиду, выбрались на волю. Игроку предстоит навести порядок и восстановить равновесие.

Игра достаточно хардкорно ранжирует контент в зависимости от прохождения. К новым уровням сложности можно получить доступ, только пройдя игру целиком на предыдущем, а в одно из дополнений и вовсе можно поиграть, только целиком завершив прохождение на «легендарном» уровне сложности . Классы открываются со второго уровня и позволяют выбрать специализацию с уникальным набором навыков. Titan Quest позволяет погрузиться в мифический мир и сразиться, пожалуй, практически со всеми монстрами греческого бестиария — от грифонов до циклопов.

Grim Dawn

Год выхода: 2016

Фото: Crate Entertainment

Еще одна отличная action RPG от разработчиков, которые создавали Titan Quest. Действие игры происходит в постапокалиптическом фэнтези-мире. Люди проиграли большую войну и теперь вынуждены выживать. Новые хозяева мира, создания эфералы и хтонийцы, пытаются уничтожить человечество и охотятся за людскими душами как источником энергии. Главный герой — один из избранных, обладающих сверхъестественными способностями. От него зависит спасение человеческой расы.

Класс героя создается по мере прохождения — начинать придется, выбрав имя и пол. Это позволяет определить свой собственный стиль геймплея.

Интересная фишка Grim Dawn: все NPC (неигровые персонажи) и существа в игре разделены на фракции. Игрок может выбрать, налаживать с ними отношения или враждовать . Это также влияет на возможности прохождения и открывает новые квесты. Лояльные союзники также позволяют закупаться в их магазинах по выгодным ценам и с более привлекательным ассортиментом. В зависимости от стиля прохождения несколько раз за игру по сюжету придется решить, кого оставить в постоянных союзниках, а кого сделать вечными врагами.

V Rising

Год выхода: 2023

Фото: Stunlock Studios

Совершенно новая, с пылу с жару игра, вдохновленная Diablo, вышедшая недавно в ранний доступ. V Rising сочетает традиции жанра и добавляет механику выживания. Сюжет нетривиален: играть предстоит не за «добряков», а пробудившихся древних вампиров . В этом, собственно, и состоит сюжет: игрокам нужно охотиться на людей, строить себе вампирский замок, убивать служителей веры и добывать ресурсы и лут, уничтожая монстров, еще более страшных, чем вампиры.