«Яндекс Маркет» запустил открытые аукционы для закупки товаров у поставщиков

«Яндекс Маркет» предоставил продавцам и производителям возможность участвовать в закупках товаров для маркетплейса в формате открытого аукциона. Об этом говорится в пресс-релизе торговой площадки.

В компании уточнили, что 25% оборота «Маркета» — это прямые продажи, когда продавцом выступает сам маркетплейс. Раньше сервис сам находил поставщиков и приобретал у них товары, теперь треть товаров, которые он продает самостоятельно, будет закупаться на открытых торгах. При этом долю прямых закупок увеличивать не планируется — новый инструмент предназначен для существующих объемов продаж.

В пресс-службе «Яндекс Маркета» подчеркнули, что «сервис первым среди российских маркетплейсов ввел аукцион для поставщиков». Торги планируется проводить регулярно по разным категориям товаров — от продуктов питания до мебели и бытовой техники. В компании считают, что такая возможность поможет предпринимателям получать дополнительную прибыль, поскольку теперь они могут продавать товары не только клиентам «Маркета», но и напрямую маркетплейсу.

Аудитория «Яндекс Маркет» — 15,3 млн активных покупателей, которые сделали хотя бы один заказ за последние 12 месяцев. Продавцы, сотрудничающие с маркетплейсом, получают доступ к аудиториям и других сервисов «Яндекса», например, у «Яндекс Go» больше 40 млн пользователей.