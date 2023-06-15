Появились кадры уничтожения техники ВСУ в Херсонской области

Вооруженные силы (ВС) РФ уничтожили украинских боевиков и их технику на правом берегу Днепра в Херсонской области. Соответствующие кадры опубликованы в четверг, 15 июня, в Telegram-канале «Херсонский вестник».

Как отмечается в посте, кадры сняты за недавний период на временно оккупированном киевским режимом правом берегу Днепра в Херсонской области.

На кадрах видно, как снаряды попадают в машину ВСУ, а также по местам расположения боевиков.

14 июня сотрудник российских силовых структур со ссылкой на своих информаторов в ВСУ рассказал, что наемники из группировки «Кавказский легион» захватили два квартала особняков в престижном районе Херсона. Источник добавил, что в элитной постройке теперь проживают грузинские наемники, в том числе командир «Кавказского легиона» Ладо Гамсахурдия. Захват дома, по его словам, возможно, проводился при посредничестве советника Гамсахурдии Алексея Любинского с позывным Херсон, ответственного за разведдеятельность. Подобными делами он ранее промышлял в Запорожской области.

Ранее, 13 июня, в Минобороны России сообщили о том, что военные подразделений группировки «Восток» в бою на запорожском направлении захватили западную технику украинских войск. Среди вооружения были немецкие танки Leopard и боевые машины пехоты Bradley производства США.

Тогда же Олег Чехов рассказал, что позиции российских войск на южнодонецком направлении удалось удержать под натиском ВСУ и обратить войска в бегство благодаря самоотверженности замкомандира отряда «Шторм» по военно-политической работе. Он отметил, что там же расчеты тяжелых огнеметных систем «Солнцепек» уничтожили танк и военных украинской армии западнее Великой Новоселки, а силы противовоздушной обороны сбили украинский беспилотник «Фурия».

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.