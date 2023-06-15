Подросток погиб в ДТП с мопедом в Томской области

Несовершеннолетний водитель мопеда наехал на 13-летнего мальчика в Шегарском районе Томской области. От полученных травм пешеход скончался.

Инцидент произошел в ночное время в селе Монастырка. По данным Госавтоинспекции, 16-летний водитель мопеда при движении по улице Советской допустил наезд на мальчика, который не использовал светоотражающие элементы на одежде. Инспекторы уточняют, что у подростка за рулем нет водительского удостоверения. Об этом сообщает РИА «Томск».

По факту происшествия проводится проверка.

В конце мая в Саратовской области несовершеннолетняя девочка за рулем мопеда столкнулась с «Газелью». Ее вместе с 15-летней пассажиркой доставили в больницу.