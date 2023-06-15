Уровень воды в Оби приблизился к критическому около Барнаула

Уровень воды в реке Оби в районе Барнаула продолжает расти и приближается к критической отметке. Об этом сообщает altapress.ru со ссылкой на Алтайский ЦГМС.

По данным синоптиков, за сутки уровень воды вырос на 5 см и достиг 526 см. Критической считается отметка 540 см. Специалисты отмечают, что скорость повышения уровня воды снизилась. Еще 12 июня рост составил 16 см за сутки.

Рекордный показатель уровня воды был зафиксирован 9 июня 2014 года. Он составил 698 см.

Тем временем в селе Полеводка Бийского района из-за неблагоприятной паводковой ситуации эвакуация жителей может быть проведена в любой момент. Вода добралась до двух частных домов. Вторая волна паводка вызвана резким таянием снега в горах в связи с аномальной жарой.