Лифты обновят в 55 домах в Липецкой области

В 2023 году в Липецкой области обновят лифты в 55 многоквартирных домах. Качество жизни повысится до 15 тыс. человек.

По данным LipetskMedia, в 52 домах работы уже ведутся. Капитальный ремонт лифтов еще в трех домах начнется в ближайшее время. В первую очередь проводится замена подъемников, которые отработали 25 лет. В основном работы ведутся в 21-м и 22-м микрорайонах, а также в центре Липецка.

В 30 домах ремонт практически завершен, подрядчик работает с опережением сроков. Высокая степень готовности объясняется тем, что закупочные процедуры были проведены заранее. Кроме того, фонд капитального ремонта уже провел закупки для ремонта, запланированного в 2024 году.

В Хабаровском крае в 2023 году заменят в три раза больше лифтов, чем в 2022 году. Планируется обновление 279 подъемников в 91 доме.