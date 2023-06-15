Подросток умер в реанимации после курения вейпов в Саратове

В Саратове скончался 15-летний подросток, который длительное время провел в реанимации после курения вейпов. Следователи проводят проверку по факту случившегося.

Мальчик был госпитализирован 29 мая. Установлено, что подросток в компании знакомых курил вейпы в доме на улице Одесской. У него внезапно ухудшилось самочувствие, мальчик потерял сознание. Очевидцы сообщили о кровавой пенистой мокроте, которая шла изо рта школьника. Пострадавшего госпитализировали с отравлением неясной этиологии, у подростка были поражены легкие и сердце.

Ребенок находился в искусственной коме, врачи обсуждали возможность пересадки сердца. Несмотря на медицинскую помощь, подросток скончался 15 июня, пишет ИА «Взгляд-инфо».

Следователи проводят комплекс мероприятий для установления всех обстоятельств отравления и смерти подростка.