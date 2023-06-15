Матыцин заявил об отсутствии планов создавать альтернативные спортфедерации

Россия не собирается создавать альтернативы международным спортивным федерациям, заявил министр спорта РФ Олег Матыцин в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) 15 июня.

«Знаете, я ни одно из соревнований нового формата, которые мы предлагаем, не назвал альтернативным. И не собираемся мы никакой альтернативы создавать федерациям, Международному олимпийскому комитету», — сказал он журналистам.

Он выразил надежду, что градус политизированности спорта в ближайшее время должен понизиться и Россия снова будет участвовать в международных соревнованиях.

Кроме того, Матыцин считает, что надо вести равноправный диалог со всеми спортивными федерациями, а российской стороне не надо никуда проситься. Глава Минспорта подчеркнул, что дискриминация недопустима и Россия не согласится с поступающими предложениями о нейтральном статусе своих спортсменов и неких декларациях. Он указал, что без России развитие спорта «невозможно или очень затруднительно».

В конце марта исполком МОК рекомендовал международным федерациям допускать до соревнований только тех российских спортсменов, которые не поддерживают спецоперацию РФ по защите Донбасса, и только в качестве нейтральных атлетов. Также последовали рекомендации не допускать до соревнований спортсменов из РФ, связанных с вооруженными силами и органами безопасности.

После этого решение о допуске российских спортсменов в нейтральном статусе приняли федерации фехтования, тхэквондо, спортивной борьбы, скейтбординга, настольного тенниса и других олимпийских видов спорта. При этом ряд организаций отказался от выполнения рекомендаций МОК.

Между тем президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков назвал нейтральный статус на Олимпийских играх нарушением прав человека, а пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что недопуск российских спортсменов неправомерен.

28 февраля 2022 года МОК рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать российских и белорусских спортсменов к участию в международных соревнованиях после начала Россией спецоперации по защите мирного населения Донбасса. Решение было принято президентом России Владимиром Путиным 24 февраля 2022 года в связи с обострением ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.