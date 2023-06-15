Чемпион РФ по хоккею в составе «Салавата Юлаева» Тарасов умер в 44 года

Победитель чемпионата России по хоккею 2008 года в составе уфимской команды «Салават Юлаев» Дмитрий Тарасов умер на 45-м году жизни. Об этом 15 июня сообщила пресс-служба хоккейного клуба «Амур» из Хабаровска, капитаном которого являлся Тарасов.

Как говорится в сообщении, Тарасов умер скоропостижно, это произошло накануне в Хабаровске. Причины смерти не называются, отмечает «Газета.Ru».

«Коллектив хоккейного клуба «Амур» и хабаровские болельщики выражают искренние глубочайшие соболезнования родным и близким Дмитрия. Мы будем помнить всегда», — говорится в сообщении пресс-службы в Telegram-канале.

За свою основную команду «Амур» Тарасов выступал с 1997 по 2006 год и с 2011 по 2016 год. Также он в разное время играл за московские «Динамо» и «Спартак», новосибирскую «Сибирь». С 2006 по 2008 год он выступал за «Салават Юлаев», в составе которого стал победителем последнего розыгрыша Суперлиги в сезоне-2007/08.